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Игорь Сечин назвал Россию однним из лидеров глобальной энергетики

Глава «Роснефти» Сечин: Россия укрепляет свои позиции на мировом энергорынке

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Charlie Riedel/AP

Несмотря на увеличивающееся санкционное давление, Россия сохраняет за собой роль одного из лидеров глобальной энергетики и продолжает укреплять свои позиции на мировом энергорынке. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Выступая с докладом «Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!» на Энергетической панели ПМЭФ, глава компании напомнил, что не так давно президент России Владимир Путин подчеркнул важность переориентации российского экспорта на быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Игорь Сечин отметил, что разворот российского энергетического экспорта на рынки АТР начался со строительства ВСТО (магистральные нефтепроводы Восточная Сибирь – Тихий океан) и инвестиций в нефтегазовый сектор Индии задолго до закрытия европейских рынков для нашей страны.

«На данный момент на АТР приходится более 80% экспорта российской нефти и уже сейчас очевидно, что переориентация поставок полностью себя оправдала», — констатировал Игорь Сечин.

Также глава «Роснефти» рассказал о развитии проекта Северного морского пути. Он отметил, что новая транспортная артерия позволит связать мощную ресурсную базу российского Севера с рынками развивающихся стран.

«Благодаря этому проекту потребители энергии в Азии получат доступ к богатейшим ресурсам арктического шельфа и Сибири. Напомню, что сегодня в Арктике добывается 10% общемировых объемов нефти и 25% природного газа. При этом в российской Арктике сосредоточено 80% всех запасов арктической нефти и газа мира», — заключил Сечин.

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ПМЭФ-2024
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