Без масштабных инвестиций России грозит энергодефицит

Необходимость наращивать мощности назвал главным вызовом для российской энергетики Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. Он заявил, что необходимые инвестиции в энергоотрасль составят более 26 трлн рублей до 2042 года на деловом завтраке «Энергия нового дня: симфония света» на Российской энергетической неделе.

По его словам, в стране уже наблюдается локальный дефицит мощностей для производства электроэнергии. В южной части страны и на юго-востоке Сибири. При существующей динамике к 2042 году практически по всей территории страны возникнет заметный энергодефицит. И он непреодолим без колоссальных инвестиций, которые необходимо сделать в ближайшие 18 лет и даже быстрее, потому что требуется время, чтобы выйти на запланированную мощность. Инвестиции должны поступить в ТЭС, АЭС, возобновляемые источники энергии и гидроэлектростанции.

«На горизонте 2042 года, если мы пойдём по консервативному сценарию, опираясь на собственную выручку, то вместо требуемых 92 гигаватт получим всего лишь 7,5 гигаватта мощности, — предупредил первый зампред правления Сбера. — Это явно меньше, чем нужно. Если пойдём по той инфляции, на которую можно ориентироваться исходя из документов Центробанка и правительства, получается примерно 20–21 гигаватт мощности. А строительство 92 гигаватт повлечет за собой значительно больший рост инфляции за указанный период. Таким образом, мы зажаты, с одной стороны, необходимостью увеличения мощностей, с другой стороны — высокой стоимостью их строительства, а значит, и высокими ценами для конечных потребителей».

Как отметил Ведяхин, нужно решать задачу, как соотнести запросы энергоотрасли и возможности банков, как сорганизоваться таким образом, чтобы российская энергетика могла стабильно развиваться. Он сообщил, что Сбербанк намерен наращивать свою долю в электроэнергетике, поскольку системных проблем с обслуживанием кредитов нет.

Конкуренция за портфель ввиду устойчивости отрасли на фоне внешних воздействий выросла, уточнил Ведяхин. По его словам сегодня в Сбербанке в приоритетном порядке рассматривается вопрос о кредитовании проектов энергетического профиля объемом более 1 трлн рублей».

В Российской энергетической неделе принимают участие 5 тыс. делегатов, представивших 250 компаний из 84 страны и территорий, а также 36 глав дипломатических миссий.