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Skillbox переехал в Россию

«Ъ»: Skillbox перенес свои активы с Кипра в Россию
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Гавриил Григоров/ТАСС

Образовательный холдинг Skillbox Holding Limited перенес свои активы с Кипра в Россию, зарегистрировавшись в Калининграде под названием МКАО «Скилбокс Холдинг». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, уставный капитал холдинга составляет 502,5 млн рублей.

В январе Центробанк РФ зарегистрировал выпуск обыкновенных акций МКАО «Скилбокс Холдинг».

В 2021 году интернет-холдинг VK, который ранее назывался Mail.ru Group, создал образовательный холдинг на базе активов Skillbox и GeekBrains. VK получил 50,06% в Skillbox Holding Limited, основатели Skillbox — 22,72%, еще 14,21% оказались в руках частного фонда IT-предпринимателя Александра Галицкого. Кроме того, 13% было зарезервировано под долгосрочную мотивационную программу для работников.

Резкий рост популярности онлайн-обучения в России, как и во всем мире, произошел в 2020 году — пандемия изменила отношение людей к дистанционному формату. Работа, учеба и общение онлайн — стали новой нормой. В 2023 году рынок, по данным Smart Ranking, вырос на 32%, вопреки сдержанным прогнозам аналитиков. О том, как сегодня онлайн-образование позволяет встроить учебный процесс в свою жизнь, не меняя ее кардинально — в материале «Газеты.Ru».

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