Новая норма: как онлайн-школы становятся драйверами карьеры Выпускники онлайн-школ рассказали, как изменилась их жизнь после обучения

Резкий рост популярности онлайн-обучения В России, как и во всем мире, произошел в 2020 году — пандемия изменила отношение людей к дистанционному формату. Работа, учеба и общение онлайн — стали новой нормой. В 2023 году рынок, по данным Smart Ranking, вырос на 32%, вопреки сдержанным прогнозам аналитиков. О том, как сегодня онлайн-образование позволяет встроить учебный процесс в свою жизнь, не меняя ее кардинально — в материале «Газеты.Ru».

Онлайн-платформы дают возможность совмещать учебу с работой, не зависеть от географии и часовых поясов. С другой стороны отсутствие жесткого контроля и живого человеческого контакта часто снижают мотивацию, поэтому не все студенты онлайн-курсов проходят обучение до конца. Онлайн-платформы перекладывают ответственность на недобросовестных студентов, которые не уделяют достаточного внимания обучению, не выполняют домашние задания. В свою очередь слушатели онлайн-курсов могут говорить о несоответствии своих ожиданий, сложностях с коммуникацией, отсутствии должного результата на выходе. Для достижения образовательных целей важно, что обе стороны — и бизнес, и пользователи — в равной мере прилагали усилия для достижения результата.

По требованию бизнеса

Российский EdTech-рынок очень конкурентный, он представлен десятком различных компаний. Согласно рейтингу Smart Ranking, лидером рынка является холдинг Skillbox, который заработал 12,3 млрд рублей в 2023 году. На втором месте — Skyeng. У остальных топ-представителей рейтинга годовая выручка варьируется в пределах 3-10 млрд рублей. Значительный рост выше рынка показывают нишевые образовательные проекты. Самую высокую динамику роста среди ДПО по итогам года показал образовательный холдинг Ultimate Education.

По оценкам Smart Ranking, в 2024 году EdTech-рынок вырастет приблизительно на 15-20%. Тренд на переквалификацию сегодня можно уже назвать устоявшимся. В разных отраслях экономики регулярно появляются новые технологии, инструменты, и людям важно обладать хотя бы базовыми навыками работы с ними — это неизбежный опыт, который необходимо приобрести в эпоху цифровой трансформации.

«Если говорить про подход к выбору дистанционного обучения со стороны пользователей, то он станет более осознанным. Речь идет про то, что сегодня онлайн-платформы — это уже привычный инструмент для переквалификации, получения новых знаний, общего развития. Люди начинают доверять не только онлайн-образованию, но и себе, за чем следует тщательное планирование своего образовательного трека, большее внимание качеству предлагаемых программ. В дальнейшем доверие будет только повышаться, тогда как спонтанный спрос, наоборот, станет ниже», — рассказала аналитик исследовательского агентства Smart Ranking Маргарита Арановская.

Доверие онлай-образованию растет и со стороны работодателей — они все чаще нанимают выпускников онлайн-курсов на работу и приглашают на стажировки. Сайты крупнейших образовательных платформ Skillbox и GeekBrains заявляют о сотрудничестве с сотней российских работодателей, в том числе самыми крупными, такими как Сбер, VK, Яндекс, Альфа-Банк и МТС. Взаимодействие Edtech-игроков с бизнесом не только дает возможность рекомендовать выпускников на вакансии.

close 100% Freepik.com

Работодатели также сообщают платформам, каких навыков они ждут от кандидатов на различные позиции, какие технологии и инструменты набирают популярность, на что обращают внимание при собеседовании. На основании этой информации онлайн-школы актуализируют программу в соответствии с требованиями рынка: например, в Skillbox методисты делают это ежеквартально.

За актуальность материалов отвечают эксперты, которые участвуют в подготовке курсов — практикующие специалисты из ведущих компаний России.

Они опираются на свой профессиональный опыт, когда объясняют теорию, и разбирают на занятиях реальные примеры из своей практики. Обучение строится таким образом, чтобы люди не просто осваивали желаемую специальность, но и могли эффективно работать в команде, учились решать задачи, с которыми столкнутся на рабочем месте. Поэтому в программу часто включают освоение гибких навыков — моделей коммуникации, способов делегирования или принятия задач, тайм-менеджмента.

Важный элемент подготовки к работе в реальных условиях, который широко используют онлайн-платформы — тренажеры: визуальные тесты на закрепление теории и улучшение насмотренности. Например, они могут воспроизводить реактор, операционный стол или приборную панель самолета. Студенты знакомятся с ключевыми принципами работы в безопасной виртуальной среде, а уже после приступают к практике на настоящем оборудовании.

Мотивация по алгоритму

Чтобы учеба была эффективной и студенты доходили до конца курса, актуальной программы недостаточно: нужна мотивация. В вузах и школах есть система контроля: мотивацию и прогресс во многом обеспечивают внешние факторы — оценки, дедлайны, угроза отчисления. В онлайн-образовании, как в любом дополнительном обучении, мотивация должна выстраиваться по другой схеме.

Российские Edtech-компании проектируют адаптивные образовательные программы. Они подстраиваются в соответствии с целями студента и его багажом знаний. Учитывается скорость прохождения уроков, привычки и предпочтения по форматам. В отличие от классических программ, студенты онлайн-платформ могут пропускать занятия по темам, которые им уже известны, и изучать материалы в произвольном порядке.

По словам Натальи Царевской-Дякиной, руководителя EdTech-кластера фонда «Сколково» механики, подходы и методологии в образовании уже сейчас сильно изменились. Это сложно увидеть на уровне школ и вузов, потому что они достаточно консервативны. В онлайн-образовании практикуется модульность и адаптивность — возможность учить только то, что еще не знаешь. Студент может заходить в образовательный процесс, когда удобно, а не когда этого требует программа. Онлайн также предоставляет разные типы сопровождения: тьюторы, кураторы, преподаватели. Все эти механики взаимодействия перешли из офлайна, трансформировались и прижились во «взрослом» обучении.

Чтобы сделать образовательный процесс эффективнее, сервисы изучают опыт студентов. Так, НИУ ВШЭ и Skillbox разработали модель, которая предсказывает вовлеченность пользователей онлайн-платформы по их цифровому следу. Алгоритм анализирует количество начатых занятий, выполненных домашних заданий, результаты тестирований, число недосмотренных видео, итоги прохождения тестов и другие характеристики. Это позволяет отслеживать уровень вовлеченности и помогать людям, у которых он низкий, в достижении их образовательных целей.

В онлайн-школах есть кураторы, которые ведут студентов во время обучения. Каждый студент получает от них индивидуальную обратную связь по домашним работам и ответы на вопросы.

close 100% Shutterstock

Максим Минаков проходил курс по бизнес-аналитике на платформе Skillbox для роста в карьере. После курса он оптимизировал процессы в компании и получил повышение до позиции исполнительного директора. Он отмечает, что работа куратора была особенно полезна в его практике.

«Обучение — это прежде всего структурирование информации. Соединение разрозненной практики и знаний в единую систему, устранение хаоса в голове. Мне особенно помогала обратная связь от куратора — на примере домашних заданий мы разбирали ситуации и ошибки, с которыми я потом мог столкнуться в бизнесе», — делится Максим Минаков.

Осознанный старт в профессии

В 2022 году доля россиян, работающих не по специальности, составляла 30%, при этом 22% хотели бы сменить работу, но не могли определиться, чем хотят заниматься. 33% признались, что не разбираются и не различают профессии в сфере digital и IT.

Одна из причин популярности образовательных сервисов в том, что для многих это первый шанс осознанно выбрать или сменить профессию. Чтобы помочь с выбором специальности, онлайн-платформы предлагают профориентационные механизмы. Они проводят карьерные дни, разрабатывают тесты, тренажеры, позволяющие попробовать себя в реальных рабочих задачах, открывают доступ к бесплатным вводным модулям программ.

Мария Шеина, коуч и психолог-консультант, студент курса «Мастерство психологического консультирования» и «Психолог-практик. Продвинутый уровень» в «Психодемии» (входит в Ultimate Education), рассказывает, что с подросткового возраста мечтала быть психологом.

«Тогда родители были категорически против, и мне пришлось отказаться от мечты. Я вернулась к ней уже на пороге своего тридцатилетия — получила диплом, начала практиковать и за два года наработала 600 часов. Для расширения области знаний и возможности более глубокой работы с клиентами пошла на курсы «Психодемии», где прошла длительную базовую переподготовку, затем перешла на обучение практике на продвинутом уровне. Сейчас я консультирую клиентов и как коуч, и как психолог», — рассказывает она.

Еще один пример перехода в совершенно новую сферу случился у студента Нетологии. Ерванд Агаджанян был скрипачом, отдал музыке 20 лет жизни, сегодня же он работает бекэнд-разработчиком.

close 100% Freepik

«В какой-то момент профессия стала мне надоедать, а во время пандемии пропал заработок. Тогда я решил попробовать себя в IT. Учился на разных курсах, в итоге выбрал Python-разработку. Уже после 5 месяцев обучения устроился в онлайн-кинотеатр START.ru — помогли базовые знания python. Продолжать учебу было тяжело: я брал академотпуск, делал паузы, и мне шли навстречу. Спустя еще 10 месяцев я прошел собеседование внутри компании и стал бэкенд-разработчиком. Рутины в новой профессии нет — в любой работе я нахожу творчество», — признается Ерванд Агаджанян.

По данным исследования образовательного холдинга Ultimate Education, 30,3% студентов программ ДПО меняли профессию до трех раз, 23,3% — всего один раз, 14,5% меняли сферу деятельности более трех раз в своей жизни. Среди тех, кто уже сменил сферу деятельности своим решением остались довольны больше половины опрошенных (60,1%).

«В химико-фармацевтическом университете я оказался не случайно. Когда поступал, думал: «Медицина, тело, здоровье — интересно, перспективно». Вот только разочарование наступило довольно быстро: после одной из сессий я вдруг осознал, что учеба и будущая профессия фармацевта-провизора не дадут мне того будущего, которого я хочу, — рассказывает Октай Нематов, выпускник курса по фронтенд-разработке.

Однажды он наткнулся на профориентационный тест: его результаты показали, что у молодого человека есть все шансы преуспеть во фронтенд-разработке. С бесплатным курсом по основам программирования Октай справился быстро и довольно легко. Решил рискнуть — купил полноценный курс.

После обучения Центр карьеры Skillbox предложил Октаю пройти стажировку в небольшой компании: он недолго поработал там, а после устроился фронтенд-разработчиком в СберЗдоровье.

Подобные центры трудоустройства есть во многих платформах онлайн-образования. Консультанты сопровождают студентов на разных этапах: помогают улучшить резюме, советуют, как лучше представить свой опыт, создать профиль в профессиональных и социальных сетях.

Наталья Царевская-Дякина уточняет: «Стажировки и реальные проекты, на которых можно потренироваться — один из шагов к трудоустройству. У крупных игроков, таких как, например, Skillbox и Нетология, есть департаменты, оказывающие помощь в трудоустройстве. Они устраивают стажировки или открывают профессиональные студии. Например, если компания учит IT-разработчиков, она делает студию разработки. У крупных и ответственных игроков рынка — это неотъемлемая часть работы, и она включена в стоимость обучения».

«В рамках карьерного центра мы выстраиваем активное взаимодействие с компаниями-работодателями: организовываем офлайн и онлайн митапы с HR-менеджерами компаний, договариваемся о стажировках в компаниях-партнерах, регулярно ведем открытые и закрытые каналы с вакансиями по направлениям и открываем студентам доступ в общий чат Карьерного центра, где они также могут обмениваться опытом и делиться интересными вакансиями. Глубокое погружение в индустрию, признанные эксперты с многолетним опытом и продуктовый подход позволяют нам быстро и качественно отвечать на запросы студентов и работодателей, помогать эффективно развиваться и достигать поставленных карьерных целей», — отмечает Катерина Прокушева, HR-директор Ultimate Education.

Все это увеличивает шансы получить предложение о работе. Арсений Сазонов, окончивший курс по Java в Нетологии, рассказывает, что первые полгода занимался по 12 часов в день, после начал искать работу.

«Меня пригласили в стартап. Начинал без оплаты — за обучение и сертификат. Сейчас я инженер по автоматизированному тестированию в компании Right Line. Мы разрабатываем цифровой рубль. Еще я преподаю в Нетологии, а мой доход по сравнению с первой профессией — я работал на АЭС, а после на атомном ледоколе — вырос в 4 раза», — рассказывает он.

В среднем активные и мотивированные выпускники находят работу уже через два-три месяца после обучения. Консультанты помогают выбрать лучшее предложение и дают рекомендации, как строить переговоры о зарплате.

Полный набор навыков

Образовательные сервисы предлагают не только длительные программы для получения специальности. У них есть и короткие курсы, которые рассчитаны на развитие конкретных навыков для повышение квалификации или личного роста.

Развитие технологий приводит к росту требований к специалистам, а это подталкивает людей к тому, чтобы актуализировать навыки. Платформы онлайн-образования помогают освоить новый инструмент или направление, не отрываясь от работы или учебы.

Кроме того, в digital-сфере активно появляются новые ниши. Некоторые из них имеют невысокий порог входа: для того, чтобы их занять, достаточно краткого насыщенного практического курса. При этом важно, чтобы освоение новых тем было структурным, проработанным и имело пошаговый методический план, который позволит получить комплексные знания.

Марина Емельянова училась на последнем курсе факультета ландшафтной архитектуры. Работу по профилю, которую можно было бы совмещать с очной учебой в вузе, она не нашла. Марина решила рассмотреть варианты удаленного заработка с гибким графиком в сфере маркетплейсов. Она за два месяца прошла курс по продажам на Wildberries и сразу применила знания на практике.

«Помню, как страшно мне было в начале пути: я боялась, что где-то ошибусь, прогорю, но нет — у меня все получилось. За полтора месяца я продала 1100 единиц товара. В ближайшее время планирую закупить дополнительную партию, ведь приближается самое горячее время для моего продукта», — делится она.

Онлайн прорастает в офлайн

Платформы онлайн-образования разрабатывают технологические решения, которые также применяют в вузах и школах. Такое проникновение позволяет говорить о том, что они меняют само образование, делая его многоформатным. Вузы используют курсы сервисов онлайн-образования в обязательных и дополнительных программах. Это позволяет дополнить академический подход университетов практическими модулями.

В прошлом году в России была запущена новая EdTech-платформа «Академика». На сегодня на платформе представлено свыше 250 курсов от ведущих вузов и других учебных заведений страны и индустриальных партнеров. Функциональность платформы позволяет полностью управлять контентом: партнеры могут создавать собственные курсы, загружать к ним задания разных форматов и отслеживать прогресс пользователей. Так, с одной стороны, онлайн-образование делает обучение доступным для большого количества людей. С другой стороны, оно вносит изменения в структуру традиционного образования.

Рынок онлайн-образования уже достиг больших результатов и продолжает расти, но эта сфера все еще довольно молода. Модели работы с клиентами будут развиваться: уже сейчас можно сказать, что большой вклад в это внесут технологии искусственного интеллекта. Они позволят еще точнее персонализировать программы обучения, делая их максимально эффективными для студентов.