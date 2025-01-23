Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Музеи и зоопарки предложили сделать бесплатными для пенсионеров по всей России

Экономист Балынин предложил сделать для пенсионеров бесплатными музеи и зоопарки
close
Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

В России нужно повысить уровень доступности досуга для пенсионеров. В первую очередь, сделать для старшего поколения бесплатными посещение музеев, планетариев, выставок, зоопарков по всей стране, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«На мой взгляд, можно подумать о реализации двух инициатив в рамках продолжения работы по повышению уровня доступности досуга для пенсионеров. Во-первых, на мой взгляд, все пенсионеры в России должны иметь возможности бесплатного посещения музеев, планетариев, выставок, зоопарков на территории всей Российской Федерации (без каких-либо региональных ограничений). Сейчас иногда встречается практика установления льгот для посещения учреждений культуры, исходя из места постоянной регистрации пенсионера», — отметил экономист.

Он также призвал подумать об аналоге существующей в настоящее время для молодежи «Пушкинской карты» для пенсионеров. По оценкам Балынина, для реализации инициативы по предоставлению «Пушкинских карт» для пенсионеров нужно 200–250 млрд рублей.

Средняя пенсия россиян в январе составила 24 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме заявили о возможной дополнительной индексации пенсий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами