Музеи и зоопарки предложили сделать бесплатными для пенсионеров по всей России

В России нужно повысить уровень доступности досуга для пенсионеров. В первую очередь, сделать для старшего поколения бесплатными посещение музеев, планетариев, выставок, зоопарков по всей стране, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«На мой взгляд, можно подумать о реализации двух инициатив в рамках продолжения работы по повышению уровня доступности досуга для пенсионеров. Во-первых, на мой взгляд, все пенсионеры в России должны иметь возможности бесплатного посещения музеев, планетариев, выставок, зоопарков на территории всей Российской Федерации (без каких-либо региональных ограничений). Сейчас иногда встречается практика установления льгот для посещения учреждений культуры, исходя из места постоянной регистрации пенсионера», — отметил экономист.

Он также призвал подумать об аналоге существующей в настоящее время для молодежи «Пушкинской карты» для пенсионеров. По оценкам Балынина, для реализации инициативы по предоставлению «Пушкинских карт» для пенсионеров нужно 200–250 млрд рублей.

Средняя пенсия россиян в январе составила 24 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме заявили о возможной дополнительной индексации пенсий.