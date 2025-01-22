В Госдуме рассказали, когда россияне получат проиндексированные пенсии

В феврале россияне получат пенсии, проиндексированные на 9,5%. Об этом «Ленте.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Правительство обязано принять решение по до индексации пенсий до 1 февраля. Росстат установил уровень инфляции в размере 9,5 процента, а пенсии с 1 января проиндексированы только на 7,3. Значит, нужна индексация еще в размере 2,2 процента», — сказала депутат.

Бессараб добавила, что также россиянам возместят разницу в выплате, полученной в январе. Помимо этого, по словам парламентария, в России проиндексируют и другие социальные выплаты по уровню фактической инфляции.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что страховые пенсии и пособия необходимо проиндексировать на 9,5% уже к февралю. Кроме того, по словам главы государства, нужно дополнительно проиндексировать военные пенсии с учетом роста цен.

Ранее россиянам рассказали, какие выплаты и пособия увеличатся с 1 февраля.