Путин раскрыл размер дополнительных нефтегазовых доходов РФ по итогам 2024 года

Путин: допдоходы бюджета от нефтегаза в 2024 году составили 1,3 трлн рублей

Дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ по итогам прошлого года составили 1,3 трлн рублей, заявил президент страны Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Во вторник, 22 января, российский лидер провел совещание по экономическим вопросам. Заседание состоялось в режиме видеоконференции.

На встрече глава государства отметил, что в 2024 году доходы федерального бюджета, не связанные с экспортом газа и нефти, выросли на 26%. В результате соответствующий показатель достиг отметки в 25,6 трлн рублей.

«Это почти на 800 млрд рублей больше, чем правительство предполагало осенью [2024 года], а значит, для государственной казны уже текущего года формируется надежная доходная база», — сказал президент.

По его словам, такая доходная база в гораздо меньшей степени зависит от ситуации на глобальных сырьевых рынках.

«В свою очередь, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета <...> составили 1,3 трлн рублей», — добавил Путин.

Он уточнил, что в последнее время часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) была потрачена на реализацию масштабных инвестиционных проектов. Но благодаря дополнительным доходам от продажи нефти и газа власти смогут «сберечь потенциал» ФНБ, считающегося одним из важнейших инструментов развития и значимым стабилизирующим механизмом.

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