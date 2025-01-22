В России ввели новую меру для обеспечения населения картофелем

В России была введена беспошлинная льгота на импорт картофеля, чтобы обеспечить дополнительно отечественный рынок в межсезонье. Об этом заявили в Минсельхозе URA.RU.

«Для дополнительного обеспечения отечественного рынка в межсезонье принято решение об установлении тарифной льготы на беспошлинный ввоз в Россию импортного картофеля объемом до 150 тысяч тонн», — сообщил источник агентства.

По данным министерства сельского хозяйства, новая мера позволит полностью закрыть потребности населения страны в доступной для покупки продукции.

По данным URA.RU, в текущем году государство планирует расширить площади под посадку картофеля на семь тысяч гектаров. Эта мера позволит увеличить общие площади, занятые культурой, на 2,3%.

До этого сообщалось, что из числа продуктов питания наиболее подорожал в 2024 году картофель — рост относительно 2023 года составил 92%. Причиной подорожания стал низкий урожай.

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