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В России ввели новую меру для обеспечения населения картофелем

URA.RU: в России ввели тарифные льготы после рекордного подорожания картофеля
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Freepik.com

В России была введена беспошлинная льгота на импорт картофеля, чтобы обеспечить дополнительно отечественный рынок в межсезонье. Об этом заявили в Минсельхозе URA.RU.

«Для дополнительного обеспечения отечественного рынка в межсезонье принято решение об установлении тарифной льготы на беспошлинный ввоз в Россию импортного картофеля объемом до 150 тысяч тонн», — сообщил источник агентства.

По данным министерства сельского хозяйства, новая мера позволит полностью закрыть потребности населения страны в доступной для покупки продукции.

По данным URA.RU, в текущем году государство планирует расширить площади под посадку картофеля на семь тысяч гектаров. Эта мера позволит увеличить общие площади, занятые культурой, на 2,3%.

До этого сообщалось, что из числа продуктов питания наиболее подорожал в 2024 году картофель — рост относительно 2023 года составил 92%. Причиной подорожания стал низкий урожай.

Ранее экономист рассказала, какие продукты подешевеют в 2025 году.

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