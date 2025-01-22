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Власти России начали спасать поставки нефти из-за санкций

Bloomberg: РФ перебрасывает нефтяные танкеры с западных портов на Дальний Восток
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Brendan McDermid/Reuters

Нефтяные танкеры, на которых российская сторона продавала нефть из своих западных портов, теперь работают с Дальним Востоком, после того как осуществление поставок оттуда оказалось под угрозой из-за американских санкций, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные сервисов по отслеживанию судов.

Как пишет агентство, минимум два корабля, зарегистрированных в Гонконге, уже работают на этом направлении, которое является ключевым для поставок сырья в Китай. Агентство назвало поставки с Дальнего Востока более выгодными для России. По данным агентства, из-за попадания под санкции российских танкеров стоимость фрахта повысилась втрое.

Bloomberg пишет, в порт Козьмино впервые вошло судно Jinjiang Experience с партией 770 тысяч баррелей нефти оно должно достигнуть китайского порта на этой неделе. Прежде этот корабль доставлял сырье с западных терминалов России, но теперь помогает спасать восточный экспорт. Та же ситуация наблюдается в судном Maini.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпромнефтью». Bloomberg назвал эти санкции в отношении торговли энергоносителями с Россией самыми агрессивными за последнее время.

После этого 65 танкеров с российской нефтью по всему миру встали на якорь. По словам источников агентства Reuters, всего под ограничения попали около 10% судов танкерного флота. Из 65 остановленных танкеров — 5 встали около китайских портов, 7 — у Сингапура.

Ранее в бундестаге заявили, что Германии нужны российские нефть и газ.

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