Суд арестовал имущество и акции Петербургского нефтяного терминала

Суд арестовал имущество нефтяного терминала в Петербурге после иска от прокурора

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал собственность и средства АО «Петербургский нефтяной терминал» после иска от Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы инстанции.

«Наложить арест на все акции АО «Петербургский нефтяной терминал» <...>. Наложить арест на все недвижимое, а также движимое имущество», — говорится в постановлении суда.

Помимо прочего, арестованы все деньги терминала, кроме средств, которые нужны, чтобы рассчитаться с банками и поставщиками, а также для перечисления зарплаты работникам и уплаты налогов.

При этом ПНТ запретили останавливать производство за исключением чрезвычайных ситуаций.

В январе ГП подала в суд на терминал и его совладельцев. Ведомство намерено признать недействительными сделки, проведенные в период с 2016 по 2020 год, в результате которых доля наследников бизнесмена, являющихся гражданами «недружественных» для России стран, таких как Германия и Франция, возросла до 50% акций в уставном капитале компании.

Генпрокуратура указывает на нарушение законодательства, в результате которого над этим стратегическим объектом был установлен иностранный контроль.

Ранее Генпрокуратура обжаловала решение суда о земле в поселке в Барвихе.