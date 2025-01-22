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В России могут ограничить экспорт продовольствия ради внутреннего рынка

Патрушев: власти готовы ограничить экспорт продуктов ради стабильности на рынке
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KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Российские власти готовы ограничить вывоз за рубеж продуктов ради стабильности на внутреннем рынке. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев, передает RG.RU.

«Если ситуация будет складываться не в пользу стабильности собственного рынка, рычаги влияния у нас есть», — заявил он.

По словам Патрушева, возможные меры будут касаться экспортных ограничений, однако терять те выходы, которые выстраивались долгое время, не хочется.

Он добавил, что в рыночной экономике важно сохранять баланс, следовательно, нельзя наращивать производство одной категории товаров в ущерб другой.

До этого сообщалось, что Россия в 2024 году поставляла в Евросоюз в три раза меньше фруктов, орехов и овощей по сравнению с предыдущим годом. По данным Евростата, объемы закупок таких товаров с января по ноябрь 2024 года были на уровне €121,1 млн, что стало в 2,8 раза ниже, чем в те же месяцы 2023-го.

Дороже всего европейцам обошлась закупка овощей, на которые потратили около €84 млн. Общая стоимость купленных в РФ за тот же период орехов и фруктов составила €17,1 млн.

Ранее в Белоруссии запретили продавать пирожное «Картошка» и «Орешки с вареной сгущенкой», произведенные в России.

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