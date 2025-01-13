Орешки со сгущенкой и «Картошку» запретили в Белоруссии

В Белоруссии запретили продавать пирожное «Картошка» и «Орешки с вареной сгущенкой», произведенные в России. Об этом пишет РБК.
Орешки со сгущенкой торговой марки «Любимая лавка», производимые пензенской компанией «Капитал», и «Картошка», изготавливаемая кондитерской фабрикой в Челябинске «Колос», внесены в реестр опасной продукции Госстандарта республики.
Причина — использование при их производстве пищевых добавок. В орешках нашли бензоат натрия (Е211), который, как подчеркнул белорусский Госстандарт, не допустим при изготовлении мучных кондитерских изделий и молокосодержащих продуктов, а в «Картошке» — консервант сорбиновая кислота (Е200) в превышающем допустимый уровень количестве.
Белоруссия вынесла решение о запрете ввоза и реализации этой продукции, а также изъятии ее из обращения.
3 января в Белоруссии ввели запрет на продажу гречневой крупы высшего сорта «Фермер», произведенной в России, из-за ее длительного времени приготовления.
Ранее российская компания отреагировала на запрет в Белоруссии своей гречки.