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Орешки со сгущенкой и «Картошку» запретили в Белоруссии

В Белоруссии признали опасными печенье «Орешек» и «Картошку» из России
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algus/Shutterstock/FOTODOM

В Белоруссии запретили продавать пирожное «Картошка» и «Орешки с вареной сгущенкой», произведенные в России. Об этом пишет РБК.

Орешки со сгущенкой торговой марки «Любимая лавка», производимые пензенской компанией «Капитал», и «Картошка», изготавливаемая кондитерской фабрикой в Челябинске «Колос», внесены в реестр опасной продукции Госстандарта республики.

Причина — использование при их производстве пищевых добавок. В орешках нашли бензоат натрия (Е211), который, как подчеркнул белорусский Госстандарт, не допустим при изготовлении мучных кондитерских изделий и молокосодержащих продуктов, а в «Картошке» — консервант сорбиновая кислота (Е200) в превышающем допустимый уровень количестве.

Белоруссия вынесла решение о запрете ввоза и реализации этой продукции, а также изъятии ее из обращения.

3 января в Белоруссии ввели запрет на продажу гречневой крупы высшего сорта «Фермер», произведенной в России, из-за ее длительного времени приготовления.

Ранее российская компания отреагировала на запрет в Белоруссии своей гречки.

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