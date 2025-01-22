Эксперт раскрыл, что будет с рухнувшим после инаугурации Трампа долларом

После инаугурации президента США Дональда Трампа курс доллара обрушился по отношению ко всем валютам. В течение ближайшего месяца он зафиксируется в диапазоне от 95 до 105 рублей, спрогнозировал в беседе с 360.ru финансист и инвестор Артем Назаров.

Инаугурация Трампа привела к потере стабильности доллара и снижению товарно-сырьевых активов. Рубль на этом фоне продолжил укрепление как к доллару, так и к юаню. Сегодня российская нацвалюта находится в хорошем положении, на чем отразились меры ЦБ, в том числе — поднятие лимита продажи валюты. Но основной драйвер — это все-таки геополитика и обещание Трампа уделить внимание украинскому конфликту, считает финансист.

«Переговорная повестка является основной позитивной повесткой для рубля, потому что в переговорах безусловно будут фигурировать интересы России», — объяснил он.

Россиянам он посоветовал не спешить скупать доллары, но и укрепление рубля не ждать. С учетом высокой волатильности, курс доллара может скакать, но в ближайший месяц ориентироваться стоит на диапазон 95-105 рублей, считает Назаров.

Накануне стоимость курса американской валюты опустилась ниже отметки в 100 рублей — один доллар торговался по 99, 99 рублей. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев в беседе с «Газетой.Ru» озвучил прогноз, по которому на следующей неделе доллар будет стоить 100-101 рубль, евро — 103-104 рубля, а юань — 13,5 рубля.

Ранее был спрогнозирован диапазон курса доллара на 2025 год.