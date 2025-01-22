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В России предложили способ спасения угольных компаний от банкротств

Минтранс предложил давать субсидии на вывоз угля в западном направлении
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Parilov/Shutterstock/FOTODOM

Увеличение объема отгрузки угля на продажу через западные порты могло бы спасти угольную отрасль от массовых банкротств, сказано в письме замминистра транспорта Алексея Шило в адрес Минэнерго и РЖД, пишет газета «Ведомости».

Для этих целей, сказано в письме, необходимо субсидировать железнодорожные перевозки в западном направлении. Уточняется, что речь идет о целевой субсидии из бюджета или резервного фонда правительства. По своему действию, этот механизм должен быть схож с тем, что действует для перевозки моторного топлива в направлении Дальневосточного федерального округа.

Также в письме подчеркивается, что в 2024 году западные порты в России были недозагружены, Перенаправление туда угольных потоков могло бы улучить положение. Тем не менее существует проблема экономической целесообразности этого решения. Дело в том, что для угольных компаний такая продажа за границу является убыточной.

На этой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявила, что отказ стран Евросоюза от российских энергоресурсов вызвал резкий рост цен на энергию в регионе.

По ее словам, ЕС значительно сократил свою зависимость от российского ископаемого топлива в рекордные сроки. Она привела данные, согласно которым импорт газа из России сократился на 75%, нефть страны альянса покупают на уровне 3%, российский уголь не закупают вовсе.

Ранее сообщалось, что экспорт российской нефти заметно упал.

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