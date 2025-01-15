Экспорт российской нефти заметно упал

МЭА: экспорт российской нефти в декабре сократился на 250 тысяч баррелей в сутки

Среднесуточный объем экспорта российской нефти снизился на 250 тысяч баррелей в сутки в декабре 2024 года, сказано в новом докладе аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

Как отметили аналитики агентства, российской стороне удалось компенсировать заметное падение нефтяного экспорта за счет наращивания объемов вывоза нефтепродуктов (+ 210 тысяч баррелей в сутки).

В среду агентство РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы Индии написало, что поставки российских нефтепродуктов в эту страну в октябре 2024 года снизились в 12 раз относительно такого же месяца годом ранее. Октябрьские поставки углеводородов в эту страну стали минимальными с июля 2024 года.

На этой неделе агентство Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов MarineTraffic и LSEG написало, что 65 танкеров с российской нефтью по всему миру встали на якорь из-за санкций, которые объявил Минфин США 10 января.

Ранее были названы страны, которые могут выиграть из-за новых санкций США против России.