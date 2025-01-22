Россиянам рассказали, какие факторы провоцируют рост цен на бензин

В 2025 году в России ожидается рост цен на бензин, на это прежде всего повлияет увеличение акцизов на моторное топливо. Об этом рассказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, передает Pravda.Ru.

По его словам, это будет сказываться на конечной стоимости бензина для потребителей вне зависимости от других факторов. Помимо этого, на стоимость топлива оказывают влияние переговоры между правительством и нефтяниками о контроле за ростом цен на автозаправочных станциях, подчеркнул эксперт. Еще один фактор — оптовые цены на топливо, которые определяются биржевыми котировками.

«Цены на моторное топливо демонстрируют ярко выраженную сезонность, особенно в сфере оптовых продаж», — отметил Фролов.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с «Газетой.Ru» до этого говорил, что бензин на российских заправках подорожает на 5–8,5% в 2025 году по сравнению с 2024-м. По его словам, правительство будет стремиться удержать рост цен в рамках инфляционных показателей.

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