Россиянам рассказали, в чем разница между зимним и летним бензином

В конце летнего и зимнего сезона не стоит делать больших запасов топлива, хотя это во многом зависит от экономической ситуации. Об этом сообщает эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин.

«ГОСТ 32513-2013 Топлива моторные. Бензин неэтилированный» помимо октановых чисел, экологических классов и прочего прописывает в одной позиции разницу между бензином летним и зимним <…> Это давление насыщенных паров бензина (ДНП). Его создают пары топлива над своей поверхностью в закрытом сосуде», — говорится в сообщении.

По словам специалиста, разница между летним и зимним бензином небольшая, но зимний – скорее испортит канистру и содержимое багажника. Зимой летний бензин будет хуже испаряться, что может затруднить холодный пуск двигателя.

Ревин отмечает, что ДНП для всех товарных бензинов со всеми октановыми числами в летнее время составляет 35-80 кПа, а в зимний и межсезонный периоды — 35-100кПа. При этом, если инструкция к автомобилю указывает один вариант октанового числа рекомендованного бензина, то водителю следует заливать только его в любое время года.

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