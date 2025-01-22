Двухкомнатные квартиры подешевели в шести городах

Средняя полная цена новых двухкомнатных квартир в январе снизилась в шести городах-миллионниках. Больше всего цены на квартиры этого формата сократились в Челябинске (-5,9%, до 9,6 млн рублей). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса »Яндекс Недвижимость».

Кроме того, снижение стоимости «двушек» было зафиксировано в Уфе (-1,5%, до 8,2 млн рублей), Новосибирске (-1,5%, до 8,5 млн рублей), Волгограде (-0,6%, до 7,5 млн рублей), Ростове-на-Дону (-0,5%, до 7,7 млн рублей) и Екатеринбурге (-0,2%, до 8,9 млн рублей).

Цены на однокомнатные квартиры в новостройках больше всего снизились в Волгограде (-3% до 5,6 млн рублей). Также сокращение средней стоимости «однушек» было зафиксировано в Новосибирске (1,8% до 6 млн рублей), Уфе (-1,4%, до 5,8 млн рублей) и Нижнем Новгороде (-0,5%, до 7,5 млн рублей).

Студии больше всего подешевели в Краснодаре (-3,5% до 4,5 млн рублей в среднем), Москве (-0,5% до 8,8 млн рублей) и Воронеже (-0,5% до 4,5 млн рублей).

Трехкомнатные квартиры незначительно подешевели в Нижнем Новгороде (-0,7%, до 12,8 млн рублей в среднем) и Ростове-на-Дону (-0,3%, до 10 млн рублей).

В целом по России квартиры в новостройках всех типов прибавили в цене 3% в среднем, следует из данных сервиса.

«В январе 2025 года мы отмечаем небольшой рост полной стоимости во всех типах квартир на первичном рынке. В большинстве миллионников он в основном не превышает 3% к декабрю, а в некоторых мегаполисах даже отмечается снижение. Почти во всех городах изменения в стоимости были обусловлены в первую очередь корректировкой структуры предложения. Мы видим, что в начале года средние полные цены на квартиры в новостройках показали незначительный рост на фоне вывода в продажу объектов бизнес-класса или других высокобюджетных сегментов. В ближайшее время можно ожидать увеличения числа предложений со скидками и акциями на новостройки комфорт-класса, которые также приведут к колебаниям цен на квартиры массового сегмента», – отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Исследование было проведено в январе.

Ранее сообщалось, что спрос на новостройки в Москве резко упал.