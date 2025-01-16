Россиянам станет проще приобретать квартиры в новостройках по стартовой цене

Сервис Яндекс Недвижимость запустил платформу «Новостройки на старте продаж», на которой собраны выходящие на рынок предложения, сообщает пресс-служба Яндекса.

С помощью платформы пользователи смогут приобретать квартиры по стартовой цене до изменений на следующих этапах строительства и подбирать программы и скидки с наиболее интересными условиями.

Чтобы оценить условия по нескольким объектам, пользователи смогут проконсультироваться с персональным экспертом, который соберет персональную подборку с учетом важных фильтров и пожеланий пользователя, соединит с выбранным девелопером и останется на связи по дополнительным вопросам.

«Плановые объемы ввода новостроек в крупнейших российских городах в 2025 году будут соответствовать объемам 2024 года и составят порядка 20 млн квадратных метров нового жилья. Амбиции девелоперов по вводу нового жилья в мегаполисах в 2026 году составляют 16 млн квадратных метров», — рассказал коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость Евгений Белокуров.

Подборка, собранная экспертом, будет дополняться при появлении новых объектов, которые соответствуют критериям поиска пользователя.

На платформе также доступен блок «Скоро старт продаж», в котором собраны объекты, продажи которых стартуют в ближайшее время.