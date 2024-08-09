Ввозные пошлины на импортное пиво могут быть сильно повышены

Российские пивовары, столкнувшись с увеличением импорта, обратились к властям с просьбой в 2024 году увеличить пошлины на ввоз напитков из недружественных стран в десять раз — до €1 за литр. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Однако не все участники рынка поддерживают эту инициативу, опасаясь, что это приведет к росту цен на популярные зарубежные сорта. В ответ на такие меры Германия и Чехия, откуда в основном поступает эта продукция, могут ограничить экспорт хмеля в Россию, от которого российские пивовары сильно зависят.

«Ъ» ссылается на письмо Минфина РФ к производителям пива с просьбой оценить целесообразность повышения пошлин на импортируемые напитки из недружественных стран с текущих €0,1 до €1 за литр до конца 2024 года, а в 2025 году — до €1,5 за литр.

В документе упоминается, что данное предложение исходило от холдинга «Объединенные пивоварни» (ОПХ), который был создан в 2023 году группой «Арнест» на базе российского подразделения Heineken и сейчас выпускает пиво под брендами «Крушовице», «Бочкарев», «Мистер Лис» и «Охота».

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