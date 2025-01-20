Россиян предупредили о снижении ставок по банковским вкладам

Финансист Васильков предсказал снижение ставок по вкладам до 16-18% к концу года

Средние ставки по вкладам снизятся до 18-19% к концу 2025 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» руководитель продукта Вклады финансового маркетплейса «Сравни» Илья Васильков.

«Доходность по депозитам будет зависеть от заседания Банка России, которое состоится 14 февраля. По предварительным прогнозам, в первом полугодии средние ставки по вкладам могут подняться до 22-23%. Далее во втором полугодии может произойти снижение до 18-19% к концу года», — отметил финансист.

20 декабря 2024 года ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 21%. В прошлом году регулятор повышал ключевую ставку три раза, и банки увеличивали доходность вкладов. Сейчас ставки по вкладам превысили 21%. Как правило, кредитные организации при принятии решения о повышении ставок по вкладам ориентируются на шаг увеличения ключевой ставки. Условно, если регулятор поднял ключевую ставку на 1 процентный пункт, банки повышают ставки по депозитам тоже на 1 п.п. или чуть выше.

Финансовые организации делают это после или в преддверии заседания ЦБ, ориентируясь на консенсус-прогноз по ключевой ставке. По оценке экономистов и финансовых аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», большую часть 2025 года ЦБ будет удерживать ключевую ставку на уровне 21%, но к концу года она опустится до 16%.

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