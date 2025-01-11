Доходность вкладов россиян в пересчете на курс доллара упала вдвое

Доходность банковских вкладов россиян в пересчете на курс доллара упала вдвое. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«За 2024 год курс доллара вырос с 90 рублей до 100 рублей, и доходность вкладов под 18–20% при пересчете к курсу валюты сократилась более чем вдвое. Риски падения курса рубля могут быть скомпенсированы диверсификацией вложений в разные активы: банковские вклады, акции, облигации, недвижимость, металлы. В частности, за 2024 год золото подорожало к доллару более чем на 20%», — отметил экономист.

По его словам, в России по-прежнему остается высокий уровень зависимости от импорта, особенно в оборудовании, комплектующих и запасных частях. Соответственно, и уровень спроса на иностранную валюту сохраняется. Когда спрос на валюту растет, ее курс идет вверх. Зайнуллин добавил, что правительство поддерживает импортозамещение госзаказом и программами льготного кредитования, а ЦБ и банковская система вслед за ним вводят фактически запретительные ставки и условия кредитования промышленности.

Вторым фактором скачков курса рубля экономист назвал валютные спекуляции банков по введенной ЦБ системе определения валютных курсов — они фиксируются по итогам межбанковских торгов. Зайнуллин заключил, что пока ЦБ не изменит денежно-кредитную политику и регулирование валютного рынка, колебание валютных курсов будет продолжаться.

10 января курс доллара превышал 101 рубль.

Ранее сообщалось, что россияне получат более 10 трлн рублей дохода по вкладам в 2025 году.