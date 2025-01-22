Минпромторг требует наказать тульский завод за нарушения при производстве антибиотика

«Известия»: завод в Туле могут наказать за создание антибиотика с нарушениями

Минпромторг России требует привлечь к административной ответственности тульский завод компании «Интерфарма» за производство антибиотика «Биапенем» с нарушениями. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на имеющееся в распоряжении заявление министерства в региональный Арбитражный суд.

В заявлении отмечается, что у фармкомпании нет документов о безопасности сырья, поставляемого для производства препарата из Индии и Китая. Также на заводе нашли нарушения при производстве и хранении лекарств, пишет издание.

«При использовании этого препарата может возникнуть угроза причинения вреда жизни и здоровью пациентов», — подчеркивается в заявлении Минпромторга.

В случае, если компания не устранит нарушения, суд может назначить наказание в виде штрафа или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток, рассказали опрошенные изданием юристы.

«Биапенем» входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, который утверждает Минздрав, добавили «Известия».

В конце декабря сообщалось, что российское правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому в законодательстве предполагается закрепить понятие «стратегически значимые лекарственные средства» (СЗЛС) и наделить кабмин полномочиями по утверждению их перечня. Как ожидается, он вступит в силу с марта 2025 года.

Ранее ученые нашли способ удешевить производство лекарств.