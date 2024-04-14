Ученые нашли способ удешевить производство лекарств

Американские химики из Научно-исследовательского института Скриппса в Калифорнии представили новый дешевый метод производства компонентов для выпуска различных лекарств. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Synthesis (NatSynt).

Специалисты сумели упростить синтез насыщенных гетероциклов — кольцеобразных химических структур, которые встречаются в большинстве лекарственных препаратов.

Насыщенные гетероциклы представляют собой циклические органические соединения, основная цепь которых содержит по крайней мере один неуглеродный атом — обычно это атом азота.

Однако современные методы получения этих ценных соединений ограничены. Даже когда их можно использовать, они, как правило, громоздки или требуют относительно дорогих и сложных исходных материалов.

Новый метод предполагает использование палладиевого катализатора для разрыва связи между углеродом и водородом. В нем также участвуют наборы молекул, позволяющие углероду объединиться с азотом и образовать желаемое кольцо.

Как показали эксперименты, технология позволяет практически с нуля производить насыщенные гетероциклы из дешевых и доступных аминосоединений, получаемых из растений.

Ранее ученые нашли дешевый способ производить парацетамол из древесины тополя.