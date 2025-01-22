Названы семь способов сэкономить на мобильной связи

Россияне могут вдвое-втрое сократить расходы на мобильную связь с помощью семи способов, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Первый способ сэкономить на мобильной связи — внимательно изучить параметры своего тарифа, какой объем услуг заложен, а также использование тарифа. Иногда бывает, что граждане предусмотрительно выбирают для себя тарифный пакет, например, с 1 тыс. минутами в месяц, а при этом делают звонков всего на 100 минут. И такая картина имеет систематический характер — из месяца в месяц. Целесообразнее выбрать тариф, на котором будет меньшее количество минут. Использование советов снизит расходы на мобильную связь вдвое-втрое», — отметил Балынин.

Второй способ — проверять раз в месяц наличие подключенных дополнительных платных услуг, которые не используются. Даже абоненты могут о них не помнить, уточнил экономист.

Третий способ — выбирать пакетные предложения. Здесь может быть несколько стратегий, исходя из содержания своих затрат. Балынин отметил, что, если осуществляется много звонков, требуются домашний интернет и ТВ, целесообразно сразу выбрать тройной пакет «интернет + мобильная связь + ТВ». Также Балынин посоветовал оформить на всю семью спецпредложение (когда все члены семьи являются абонентами одного и того же оператора). В данном случае пакеты услуг распределяются между членами семьи.

Четвертый способ — при отсутствии в тарифе пакета подключенных минут на звонки или при их небольшом количестве звонить в мессенджерах. В таком случае будет расходоваться включенный в пакет интернет-трафик.

Пятый способ — вносить абонентскую плату не позднее установленных сроков. Балынин пояснил, что в условиях некоторых тарифов может быть заложен перенос неиспользованных остатков на следующий период. Соответственно, те, кто неравномерно используют в разные месяцы звонки, смс и гигабайты интернета, могут перенести остатки на следующий месяц. Во-вторых, при отсутствии внесения абонентской платы, как правило, включается оплата единицы оказанных услуг, что значительно дороже.

Шестой способ — обращать внимание на тот факт, что при отсутствии платных списаний на протяжении определенного договором времени (как правило, это 90 дней) может вводиться дополнительная ежедневная абонентская плата. Поэтому для граждан, которые не пользуются номером, но не отказываются от него, важно через какой-то интервал времени производить платные списания.

Седьмой совет — присмотреться к мобильным операторам не из большой мобильной четверки.

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