Самозанятым назвали три способа накопить на пенсию

Самозанятые россияне могут самостоятельно накопить на пенсию, но это сложный путь, требующий жесткой дисциплины. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

«Самостоятельные накопления — путь всегда более сложный, требующий самой жесткой дисциплины и четкого плана, который далеко не каждому человеку под силу самостоятельно исполнить. Без уплаты взносов в Социальный фонд не будет формироваться пенсионный стаж и пенсионные баллы, что может привести к получению лишь социальной пенсии (в 2025 году составит 15,4 тыс. рублей при средней пенсии в 24 тыс. рублей. — «Газета.Ru»), которая значительно ниже страховой. А самостоятельные накопления могут оказаться недостаточными для комфортной старости», — отметила сенатор.

В случае принятия решения копить на пенсию самостоятельно, сенатор посоветовала делать это с помощью банковского вклада, акций и облигаций. Но Епифанова уточнила, что такие способы дают не только возможность хорошо заработать, но и чреваты риском потерять деньги.

Епифанова назвала два других варианта накоплений на пенсию у самозанятых. Первый вариант — программа добровольного пенсионного обеспечения, которая дает возможность формировать страховой стаж и пенсионные баллы. В этом случае размер будущей пенсии будет зависеть от объема уплаченных страховых взносов и накопленного стажа. По словам сенатора, самозанятые могут вносить взносы в Соцфонд как единовременно, так и частями на протяжении года. Епифанова добавила, что в этом сценарии есть недостатки: необходимость регулярных выплат может быть финансово обременительной, если доходы нестабильны. В 2025 году год стажа и 0,98 пенсионных балла стоят 60,4 тыс. рублей.

Второй вариант — копить на пенсию через сравнительно новую программу долгосрочных сбережений (ПДС), которая позволяет самостоятельно откладывать средства для пенсии и получать еще за это доплаты от государства. Сумма господдержки будет зависеть от размера личных взносов и официального среднемесячного дохода, но не более 36 тыс. рублей в год.

В 2025 году на пенсию могут выйти россиянки 58 лет и россияне 63 лет. Для получения страховой пенсии по старости им нужно 15 лет страхового стажа (сформированного за счет отчислений работодателя) и от 30 пенсионных баллов. Если у человека нет необходимых стажа и баллов, будет назначена социальная пенсия, но на пять лет позже — в 63 года женщинам и 68 лет мужчинам в 2025 году.

Ранее россиянам назвали два шага для увеличения пенсии.