Названы сроки строительства нефтепровода между Венгрией и Сербией

Сийярто: нефтепровод между Венгрией и Сербией может быть построен через 3 года

Готово технико-экономическое обоснование (ТЭО) для строительства нефтепровода между Венгрией и Сербией. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Нефтепровод свяжет нефтепроводные системы Венгрии и Сербии. По словам министра, для этой инвестиции нужно около трех лет.

Строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией должно завершиться до 2026 года. Новая ветка будет соединена с нефтепроводом «Дружба» и позволит Сербии диверсифицировать поставки нефти и не зависеть от Хорватии.

10 января США ввели масштабные санкции против нефтегазового сектора России. Новый пакет впервые включил в себя блокирующие рестрикции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний. В частности, под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия.

В санкционном списке оказались около 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из РФ, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью», включая «Нефтяную индустрию Сербии».

Ранее Вучич потребовал у США разъяснений по санкциям.