Аналитик объяснил, с чем связано укрепление рубля

Финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью «Ридусу» прокомментировал укрепление рубля, наметившееся на фоне инаугурации президента США Дональда Трампа. По мнению эксперта, это не более чем конъюнктурное колебание, которое могло быть спровоцировано спекуляциями на валютном рынке.

Что касается долгосрочной перспективы, экономист прогнозирует постепенное ослабление рубля, не исключая при этом коротких периодов укрепления.

«Курс валюты зависит от общего состояния экономики и национальной валюты. У нас на будущий год предполагаются темпы роста не выше 2% по прогнозам Центробанка и Министерства экономического развития», — отметил Беляев.

Согласно данным площадки investing.com, 21 января стоимость американского доллара опустилась ниже отметки в 100 рублей.

К 12:20 по мск 1 доллар торговался по 99, 99 рублей.

На этой неделе аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин высказал мнение, согласно которому приход Дональда Трампа в Белый дом может оказать значительное влияние на отношения России и США, а значит, и повлиять на курс рубля.

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