Стало известно, какую валюту стран СНГ стоит покупать

Казахстанский тенге является самой ликвидной валютой стран СНГ. То есть в случае необходимости есть шанс его быстро и выгодно продать его, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Доступность валют СНГ на российском рынке довольно невысокая, а наиболее ликвидной валютой из них является казахстанский тенге. Правда, это сырьевая валюта, как и рубль, и в плане факторов влияния очень схожа с ним: снижаются мировые цены на нефть — дешевеет тенге. Покупка валют СНГ будет целесообразной, если вы отправляетесь в поездку в одну из стран ближнего зарубежья», — отметил Шепелев.

Казахстанский тенге сейчас стоит 0,2 рубля. За один рубль можно купить 4,8 тенге. По данным Ratestats.com, в течение 2024 года тенге ослабел к рублю, достигнув минимума в августе, после чего укрепился в ноябре, а затем снова снизился.

Инвестор, основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков посоветовал россиянам, помимо валюты, вкладывать сбережения в золото, еврооблигации, недвижимость и акции. Таким образом, россияне смогут защитить накопления от падения рубля, пояснил эксперт.

Ранее доллар оказался вдвое популярнее у россиян, чем евро.

Ранее курс тенге к доллару упал до исторического минимума.