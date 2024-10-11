Внешний долг России снизился до минимума с 2006 года

Внешний долг России впервые с 2006 года опустился ниже отметки в $300 млрд. Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2024 года составил 293,4 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2024 года на 24,5 миллиарда долларов США, или на 7,7%», — отмечается в сообщении.

Это минимальный уровень с 2006 года, когда долг составлял $269,5 млрд.

Внешний долг — это сумма всех обязательств страны перед зарубежными кредиторами, включая основной долг и проценты по займам. Рекордный уровень внешнего долга был зафиксирован в июле 2014 года — более $732 млрд, после чего началось его постепенное сокращение.

По итогам первого полугодия Счетная палата зафиксировала значительный рост расходов российского бюджета на обслуживание госдолга. Траты за период составили 1,1 трлн рублей. Сумма в 1,5 раза превышает значение за аналогичный период 2023 года. Как пояснили в Минфине, увеличение расходов на обслуживание внешнего долга обусловлено наращиванием заимствований. Среди других причин — высокая ключевая ставка и слабый рубль.

Ранее Минфин спрогнозировал рост госдолга России до 18% ВВП к 2027 году.