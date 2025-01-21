Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Миллиардер предупредил Британию о долговой катастрофе

Миллиардер Далио: Британии грозит долговая спираль смерти
close
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио заявил, что рост расходов на обслуживание сделанных ранее займов в сочетании с необходимостью делать новые заимствования по более высоким ставкам могут привести Великобританию к «долговой спирали смерти». Об этом пишет Financial Times (FT).

В материале издания отмечается, что в течение последних месяцев доходность десятилетних государственных облигаций Великобритании резко увеличилась, достигнув максимального уровня с 2008 года. Кроме того, объем размещения этих ценных бумаг также вырос.

«Все это выглядит как формирование долговой спирали смерти, поскольку для обслуживания долгов придется либо больше занимать и этот долг тоже придется обслуживать, либо сокращать другие расходы, либо увеличивать налоги», — заявил Далио.

По мнению миллиардера, ситуация с долгами становится все более напряженной из-за того, что приходится брать все больше кредитов под более высокие проценты. Это приводит к тому, что долговая нагрузка увеличивается, а вместе с ней и процентные выплаты.

Далио призвал правительство Великобритании уменьшить дефицит бюджета, который в текущем финансовом году, как ожидается, составит 4,5%. В противном случае, по мнению миллиардера, ситуация может стать еще более опасной.

В феврале прошлого года заместитель директора департамента исследований МВФ Антонио Спилимберго заявлял, что уровень государственного долга во многих странах мира достиг максимальных показателей за последние 50 лет. По его мнению, ключом к решению проблемы долгового кризиса должны стать социальные расходы.

Ранее в конгрессе США посчитали госдолг страны на 2035 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами