В мире зафиксировали рекордный за 50 лет уровень госдолга стран

Уровень государственного долга во многих странах мира достиг максимальных показателей за последние 50 лет. Об этом заявил заместитель директора департамента исследований МВФ Антонио Спилимберго на конференции Всемирного банка, передает «Прайм».

По его словам, ключом к решению проблемы долгового кризиса должны стать социальные расходы. Спилимберго отметил, что население, подверженное бедности, сталкивается с дополнительными трудностями — демографическими, технологическими, климатическими и фискальными.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК) предупредил, что долговой кризис — ключевой риск для мировой экономики. Глава Минфина призвал МВФ не замалчивать эту проблему, поскольку ситуация только ухудшается.

В начале февраля экономист посоветовал США «затянуть пояса» для борьбы с долговой спиралью либо действовать непопулярными мерами.

Ранее экономисты объяснили неожиданный рост экономики США.