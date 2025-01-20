Китай нарастил поставки российской нефти в 2024 году

Китай увеличил импорт нефти из России на 1,3% в 2024 году

По итогам 2024 года Китай увеличил импорт российской нефти на 1,3% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Согласно статистике, в 2024 году объем поставок нефти из России в Китай составил 108,47 млн тонн. При этом по стоимости импорт достиг $62,42 млрд. Показатель оказался на 2,8% больше, чем годом ранее.

Россия продолжает занимать первое место по поставкам Китаю нефти, следует из данных таможни.

13 января данные Главного таможенного управления КНР показали, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам прошедшего года вырос до рекордных $244,81 млрд, что на 1,9% больше относительно показателей года до этого.

Китай за отчетный период экспортировал в Россию товаров на почти $115,5 млрд, что больше на 4,1%, чем годом ранее. Показатель китайского импорта из РФ сохранился на уровне прошлого года — $129,32 млрд.

Ранее стало известно, что в Китае резко вырос спрос к товарам из России.