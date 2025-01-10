В Китае резко вырос спрос на товары из России

За последние несколько месяцев в Китае резко стало больше магазинов, торгующих предположительно российскими товарами, но ажиотаж снижается из-за растущих сомнений по поводу подлинности продукции. Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что ретейлеры выставляли на продажу колбасу, шоколад и кондитерские изделия из дуриана (тропический фрукт, растет в лесах Юго-Восточной Азии), утверждая, что их привезли из России. При этом поставки российской колбасы в Китай запрещены.

Магазины вешают вывески на кириллице, в заведениях можно услышать песни «Катюша» и «Калинка» и посмотреть на матрешки.

Сомневаться в российском происхождении товаров стали не только простые китайцы, но и чиновники. На прошлой неделе местные власти начали проверку одного из заведений в туристическом районе в юго-восточной провинции Фуцзянь. Согласно информации China Consumer News, предприятие маркировало выпущенные в Китае продукты питания как иностранные. Подобный случай произошел и в Пекине, где в конце декабря 2024 года закрылся магазин с похожими товарами.

Ранее в Госдуме отреагировали на ситуацию с фальшивыми российскими товарами в Китае.