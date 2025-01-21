Предсказан курс рубля на период после инаугурации Трампа

После инаугурации избранного президента США Дональда Трампа рубль не претерпит резких изменений к американской валюте, пишет РИА Новости со ссылкой на прогноз управляющего директора инвестиционной компании «Риком-Траст» Дмитрия Целищева.

Как утверждает финансист, к российскому рынку это «достаточно формальное» событие не имеет никакого отношения. По его словам, любое спекулятивное движение национальной валюты вверх или вниз в этот период будет происходить, исходя из текущей ситуации на внутреннем российском рынке.

Целищев полагает, что в краткосрочной перспективе рубль может укрепиться за счет стабильного торгового баланса и налогового периода, ожидающегося в конце января. Тогда курс составит 100,5-101 рубль за доллар, спрогнозировал директор инвесткомпании.

На этой неделе аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин высказывал мнение, согласно которому приход Дональда Трампа в Белый дом может оказать значительное влияние на отношения России и США, а значит, и повлиять на курс рубля.

Ранее были названы пять способов защиты сбережений от падения рубля.