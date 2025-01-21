У Савеловского рынка на севере Москвы сменился собственник

Бизнесмен Назим Мовсумов приобрел компанию «Бизнес-инвестиции», на балансе которой находится торговый комплекс «Савеловский» на севере Москвы и земельные участки под ним. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Отмечается, что сделка была закрыта 13 января. До этого времени собственником актива являлась зарегистрированная на Кипре компания Toloro Limited.

Торговый комплекс «Савеловский» находится на улице Сущевский Вал рядом с Савеловским вокзалом. Его общая площадь составляет около 57,7 тыс. кв. м, а участок под ним занимает около 6 га. Сейчас в павильонах рынка на продажу выставлены одежда и обувь, товары для детей, спорта, а также электроника. Рынок функционирует с 2012 года.

По данным агентства, Назим Мовсумов является главой кипрской Toloro Limited, которой ранее принадлежал «Савеловский», но ее владельцем бизнесмен не является. Он выступает собственником двух других компаний — «Капитал инвестмент» и «Меридиан».

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