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Трамп анонсировал новые пошлины на иностранные товары

Трамп пообещал ввести новые пошлины и налоги на иностранные товары
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Manuel Balce Ceneta/AP

Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи анонсировал введение пошлин и налогов на иностранные товары для «обогащения американцев». Его слова передает ТАСС.

Он заявил, что его администрация немедленно начнет реформу американской торговой системы для защиты работников и семей.

«Вместо того чтобы облагать налогами наших граждан ради обогащения других стран, мы будем вводить пошлины и налоги на иностранные государства, чтобы обогащать наших граждан», — цитирует агентство Трампа.

Для реализации его планов будет создана Служба внешних доходов, которая займется сбором пошлин, налогов и других поступлений от международной торговли. По оценке политика, таким образом в бюджет страны начнут поступать «огромные суммы денег», что поможет восстановить эффективность и компетентность правительства США.

Церемония инаугурации республиканца на пост 47-го президента США проходила в ротонде Капитолия. Впервые за 40 лет она проходила не на открытом воздухе на ступенях Капитолия США. Во время выступления политик ни разу не упомянул Россию и Украину, хотя во время предвыборной кампании обещал остановить украинский конфликт сразу после вступления в должность.

Ранее Трамп заявил, что мощь США остановит все войны.

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