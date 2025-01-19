Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известно, сколько россияне потратили на машины в 2024 году

«Автостат»: выручка с продажи легковых машин в 2024 году в РФ достигла 4,6 трлн рублей
close
Geely

По итогам 2024 года в России с продажи легковых автомобилей было заработано 4,6 трлн рублей, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 2,83 млн рублей. Об этом сообщает агентство «Автостат».

«За прошедший год покупатели направили на покупку автомобилей Lada 547,3 млрд рублей, из которых почти 208 млрд рублей пошли на приобретение машин Lada Granta, а еще 195,5 млрд рублей — на машины Lada Vesta», — передают аналитики.

Вторую строчку в рейтинге заняла марка Geely (524,5 млрд рублей). На модель Geely Monjaro россияне суммарно потратили 214 млрд рублей. Также в «пятерку» лучших вошли Haval (492,6 млрд рублей), Chery (448 млрд рублей) и Changan (285,8 млрд рублей).

Среди других самых популярных моделей — кроссовер Haval Jolion (200,6 млрд рублей), Lada Vesta (195,5 млрд рублей) и Chery Tiggo 7 Pro Max (184 млрд рублей).

До этого стало известно, что средняя цена нового китайского седана в прошлом году составила 2,4 млн рублей, по сравнению с 2023 годом предложение выросло на 71,1%, а спрос — почти в два раза, на 95,2%.

Среди марок лидером по доле в спросе стала Omoda, которой досталось 20,16%. Также в топ-5 марок вошли Geely (18,33%), Changan (18,11%), Chery (17,67%) и BAIC (5,43%). Наиболее внушительную динамику спроса по отношению к 2023 году показал бренд Geely: рост в 8,3 раза.

Первую строчку в рейтинге по доле в предложении заняла марка Omoda, в «пятерку» также вошли Chery, Geely, Changan и BAIC.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на новые китайские автомобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами