Стала известно, сколько россияне потратили на машины в 2024 году

«Автостат»: выручка с продажи легковых машин в 2024 году в РФ достигла 4,6 трлн рублей

По итогам 2024 года в России с продажи легковых автомобилей было заработано 4,6 трлн рублей, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 2,83 млн рублей. Об этом сообщает агентство «Автостат».

«За прошедший год покупатели направили на покупку автомобилей Lada 547,3 млрд рублей, из которых почти 208 млрд рублей пошли на приобретение машин Lada Granta, а еще 195,5 млрд рублей — на машины Lada Vesta», — передают аналитики.

Вторую строчку в рейтинге заняла марка Geely (524,5 млрд рублей). На модель Geely Monjaro россияне суммарно потратили 214 млрд рублей. Также в «пятерку» лучших вошли Haval (492,6 млрд рублей), Chery (448 млрд рублей) и Changan (285,8 млрд рублей).

Среди других самых популярных моделей — кроссовер Haval Jolion (200,6 млрд рублей), Lada Vesta (195,5 млрд рублей) и Chery Tiggo 7 Pro Max (184 млрд рублей).

До этого стало известно, что средняя цена нового китайского седана в прошлом году составила 2,4 млн рублей, по сравнению с 2023 годом предложение выросло на 71,1%, а спрос — почти в два раза, на 95,2%.

Среди марок лидером по доле в спросе стала Omoda, которой досталось 20,16%. Также в топ-5 марок вошли Geely (18,33%), Changan (18,11%), Chery (17,67%) и BAIC (5,43%). Наиболее внушительную динамику спроса по отношению к 2023 году показал бренд Geely: рост в 8,3 раза.

Первую строчку в рейтинге по доле в предложении заняла марка Omoda, в «пятерку» также вошли Chery, Geely, Changan и BAIC.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на новые китайские автомобили.