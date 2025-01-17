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Россиянам рассказали, какие автомобили с пробегом стоят 1,5 млн рублей

«Автостат» назвал семь подержанных машин за 1,5 млн рублей
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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Средняя цена подержанного легкового автомобиля в России выросла на 10 тыс. рублей (менее 1%) в декабре 2024 года по сравнению с ноябрем и составила 1,48 млн рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Если рассматривать наиболее популярные модели по количеству объявлений в декабре прошлого года, то ближе всего к средней цене были трехлетние универсалы Lada Vesta SW и Largus, а также трехлетний кроссовер Chery Tiggo 4», — отмечается в публикации.

Среди пятилетних автомобилей популярных моделей к средней цене в 1,48 млн рублей ближе всего находятся Kia Rio и Hyundai Solaris. Также за эту сумму можно приобрести семилетние Renault Kaptur и Kia Ceed, уточнили в «Автостате».

Тенденция к росту средней цены подержанных автомобилей в России продолжается второй месяц: в ноябре 2024 года по сравнению с октябрем она увеличилась на 20 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что новые внедорожники Jetour будут конкурировать с Jeep и Land Rover.

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