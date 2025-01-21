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Финансист раскрыл судьбу рубля и доллара после инаугурации Трампа

Финансист Целищев: после инаугурации Трампа рубль не ослабеет к доллару
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Максим Блинов/РИА «Новости»

После инаугурации Дональда Трампа рубль, скорее всего, не столкнется с резкими колебаниями по отношению к доллару. Это возможно только в случае неожиданных действий нового президента США, сообщил агентству «Прайм» управляющий директор инвестиционной компании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

По его мнению, само событие имеет довольно незначительный характер для финансового рынка.

«Любое спекулятивное движение вверх или вниз в этот период будет происходить, исходя из текущей ситуации на внутреннем рынке», — отметил финансист.

Он подчеркнул, что в краткосрочной перспективе рубль может укрепиться благодаря стабильному торговому балансу и ожидаемому налоговому периоду в конце месяца. В этом случае курс может составить 100,5-101 рубль за доллар.

Тем не менее в будущем администрация Трампа может предпринять шаги, которые существенно повлияют на мировую экономику и вызовут рост инфляции в США, например, введя обещанные пошлины на импорт. В таком случае мы можем увидеть доллар по 115 рублей и даже выше, заключил Целищев.

Накануне аналитик Александр Потавин предположил, что приход Дональда Трампа в Белый дом может оказать значительное влияние на отношения России и США, а значит, и повлиять на курс рубля.

Ранее в РСМД заявили, что Трамп не остановит дедолларизацию.

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