Назван средний размер социальной пенсии россиян

Средний размер социальной пенсии в России (для граждан, у которых нет прав на страховую пенсию по старости, то есть от 15 лет страхового стажа и от 30 пенсионных баллов. — «Газета.Ru») в 2025 году составит 15,4 тыс. рублей, заявила «Газете.Ru» сенатор РФ Ольга Епифанова.

«Социальную пенсию по старости назначают по достижении определенного возраста, а именно, на пять лет позже, чем могла быть установлена страховая выплата по старости. В 2024 году — мужчинам 68 лет и женщинам 63 лет, в 2026 году — 69 лет и 64 года соответственно, а с 2028 года — 70 лет и 65 лет соответственно. Сумма государственных выплат при получении социальной пенсии нетрудоспособным гражданам не может быть ниже прожиточного минимума. С 1 января 2025 года он для пенсионеров составляет 15,2 тыс. рублей. С 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%, что увеличит средний размер выплат примерно до 15,4 тыс. рублей», — отметила сенатор.

По ее словам, если размер соцпенсии меньше прожиточного минимума, должна назначаться федеральная социальная доплата, которая и покроет разницу (с 2022 года социальная доплата устанавливается автоматически). В регионах устанавливается свой размер прожиточного минимума, и, если в конкретном субъекте прожиточный минимум выше базового, доплата устанавливается по нему.

Епифанова добавила, что размер социальной пенсии напрямую зависит от основания, на котором она назначается и категории льготы. Сенатор подчеркнула, что в 2025 году инвалиды детства и дети с инвалидностью первой группы будут получать 21 177,59 рубля, социальная пенсия детям по потере обоих кормильцев или одинокой матери, или детям, родители которых неизвестны, составит 17 648,24 рубля.

Епифанова посоветовала обращаться к специалистам Социального фонда или негосударственного пенсионного фонда, чтобы узнать обо всех вариантах и льготах. Сенатор также призвала следить за изменениями в законодательстве о пенсионном обеспечении — условия могут меняться и влиять на выплаты соцпенсий.

Сенатор заключила, что социальная пенсия назначается по заявлению россиян в Соцфонд.

Ранее россиянам назвали два шага для увеличения пенсии.