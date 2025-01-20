В РСМД заявили, что Трамп не остановит дедолларизацию

Дедолларизация является трендом, который администрации президента США Дональда Трампа остановить будет сложно, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева.

По его словам, БРИКС (входят Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Эфиопия, Южно-Африканская Республика), по его словам, еще не обладает достаточной политической и экономической силой в мире. Тем не менее, подчеркнул Тимофеев, «это все-таки блок единомышленников, объединенных идеей многополярного мира».

На прошлой неделе секретарь министерства иностранных дел Бразилии по Азиатско-Тихоокеанскому региону Эдуарду Сабойя заявил, что большая часть финансовых резервов объединения стран БРИКС хранится в американских долларах, в связи с чем отказ от этой валюты не несет никакого смысла.

В первой половине января курс американского доллара достиг двухлетнего максимума относительно основных мировых валют — индекс доллара (DXY) превысил 110 пунктов впервые с 10 ноября 2022 года.

Ранее россиянам рассказали, ждать ли доллар по 60 рублей.