На акции протеста в Тбилиси начались задержания

У здания парламента в центре Тбилиси проходит митинг, участники которого требуют новых парламентских выборов и освобождения заложников, сообщает On.ge.

Как заявили в МВД Грузии, во время акции за административные правонарушения были задержаны двое протестующих. Один из них не подчинился полицейскому, а второй — нарушил правила проведения демонстраций. Портал утверждает, что их задержали и увезли люди в штатском на машине, у которой не было стандартных грузинских номеров.

Согласно публикации, митингующие надели на себя маски с изображением основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, хотя их ношение на демонстрациях было запрещено в декабре прошлого года.

Первая волна протестов началась в Грузии после парламентских выборов 26 октября, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Она получила в парламенте 89 мандатов из 150. Ряд оппозиционных политических объединений не признали результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на этом фоне подала иск в Конституционный суд в связи с нарушениями при голосовании. С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии началась вторая волна протестных акций после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Ранее протестующие в Тбилиси напали на двух пророссийских блогеров.