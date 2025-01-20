Приход Трампа может изменить судьбу иностранных компаний, оставшихся в России

Приход Дональда Трампа к власти в Соединенных Штатах может изменить судьбу компаний, которые сохранили присутствие в РФ. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в юридических кругах, банках и среди бизнесменов.

Мнения экспертов разделились.

Так, глава отдела корпоративной разведки по региону Европы, Ближнего Востока и Африки в компании S-RM Ян Мэсси предполагает, что Трамп может снизить стоимость присутствия на рынке РФ в то время, как Москва будет увеличивать цену ухода с него. Таким образом появится некий баланс.

В то же время партнер Debevoise and Plimpton Алан Карташкин считает, что США при Трампе могут смягчить санкции. Это приведет к разморозке иностранных активов в России, и некоторые компании, желавшие покинуть рынок РФ, смогут уйти.

Другой собеседник издания полагает, что компании, наоборот, решат остаться в России, если обстановка в мире «потеплеет».

16 января сообщалось, что команда Трампа готовит стратегию разрешения конфликта на Украине через санкции. Основным компонентом этой санкционной стратегии названо возможное смягчение или увеличение давления на российский нефтегазовый сектор — в качестве меры, которая может побудить РФ к переговорам по Украине, названо возможное повышение потолка цен на российскую нефть. При этом снять часть санкций с России Трамп сможет, вероятно, не ранее весны.

Ранее экс-советник Пентагона призвал Трампа немедленно прекратить поддержку Киева.