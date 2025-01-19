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Эксперт рассказал, заморозят ли в России вклады

Доцент Щербаченко: в России заморозка вкладов в настоящее время невозможна
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Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Заморозка банковских вкладов в России на сегодняшний день невозможна, поскольку это негативно скажется на экономике. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с «Российской газетой».

«Заморозка вкладов сегодня невозможна, она сильно подорвет доверие к финансовой системе и негативно скажется на экономике в целом», — отметил он.

Кроме того, заморозка вкладов вынудит население инвестировать в недвижимость и товары длительного пользования вместо депозитов, что негативно скажется на росте цен, добавил эксперт.

13 января Центральный банк России заявил, что не станет замораживать вклады россиян для борьбы с инфляцией, используя такой прием как альтернативу повышения ключевой ставки. В регуляторе отметили, что россиянам выгодно зарабатывать на процентах по высоким ставкам по вкладам, а брать кредиты — не выгодно. Там пояснили, что при размещении свободных денег на депозитах спрос на товары и услуги снижается, а инфляция замедляется. При этом в случае заморозки вкладчики «надолго потеряют доверие к банкам».

Ранее в Госдуме оценили сообщения о возможной заморозке вкладов россиян.

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