Финансист объяснил, стоит ли скупать доллары перед инаугурацией Трампа

Специалисты прогнозируют рост курса доллара после инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа. По мнению финансиста Александра Лосева, американская валюта вырастет ненадолго, только если Вашингтон не начнет торговые войны. Даже в этом случае укрепление будет временным, заявил он 360.ru.

«Если Трамп развяжет торговые войны, начнет вводить пошлины, потекут капиталы в США, валюты стран — торговых партнеров Соединенных Штатов будут слабеть, то доллар начнет укрепляться», — объяснил эксперт.

По его мнению, даже при таком варианте рост курса доллара будет временным, так как в противном случае чрезмерное укрепление нацвалюты создаст проблемы Вашингтону.

Что касается России, то, помимо рубля, одной из главных валют остается юань, поэтому все котировки относительно доллара и евро рассматриваются через кросс-юань. Если Трамп начнет торговую войну, то китайская нацвалюта будет слабеть. На этом фоне Китаю будет невыгодно ограничивать торговлю или блокировать платежи из России. Наоборот — предложение юаня увеличится, закрыв дисбаланс на валютном рынке. Поэтому можно не опасаться серьезного ослабления рубля, считает Лосев.

Он призвал не ждать значимых колебаний валют, так как на данный момент рынки сбалансированы, а также не скупать доллары из-за прогнозов. Лучше хранить сбережения в рублях, тем более с учетом, что ставки на счета превышают 20%, считает финансист.

Напомним, после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа доллар подорожает. Аналитики считают, что в моменте он может взлететь до 115 рублей, а курс рубля будет подвержен резким колебаниям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня после инаугурации Трампа.