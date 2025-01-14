Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня после инаугурации Трампа

В феврале курс доллара будет ниже 100 рублей, евро — 103–104 рубля, юаня — 13 рублей, спрогнозировал в беседе с «Газетой.Ru» аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«Перспективы рубля на февраль видятся скорее позитивными. Во-первых, отметим сезонность — в феврале-марте, как правило, наблюдается наиболее сильный профицит платежного баланса. Во-вторых, можно предположить некие подвижки на геополитическом фронте после официального вступления в должность президента США Дональда Трампа. Доллар может отступить ниже 100 рублей еще в январе, евро, учитывая вероятную силу глобального доллара, может опуститься к 103–104 рублям, а юань — откатиться к 13 рублям», — предположил Буйволов.

Он допустил всплески волатильности курсов валют на фоне инаугурации Трампа 20 января и его первых заявлений, а также решений по геополитической и экономической повестке.

13 января доллар стоил больше 102 рублей, евро — 105 рублей, а юань — 13 рублей. По прогнозу Буйволова, на этой неделе курс юаня может тяготеть к отметке 14 рублей, доллар — оставаться на пару рублей выше 100 рублей, а евро — ходить в пределах 105–108 рублей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсами доллара и евро в 2025 году.