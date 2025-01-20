В России спрогнозировали снижение покупательной способности среднего класса

Ключевым риском для российской экономики является продолжающийся рост цен, который происходит под влиянием увеличения издержек производителей и девальвации национальной валюты, написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой анализ короткой динамики ВВП, составленный специалистами Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

Рост цен на различные товары и услуги (проезд на общественном транспорте, продукты питания, техника) вместе с повышением акцизов, штрафов, налогов и сборов может привести к снижению покупательной способности не только низкодоходных групп населения, но и среднего класса, подчеркнули в ИНП РАН.

В сентябре главный операционный директор Okkam Дарья Куркина сообщила, что за последние несколько лет в России сформировался новый средний класс за счет роста зарплат в ряде отраслей. По ее словам, к числу нового среднего класса можно отнести специалистов по металлообработке, работников разных отраслей промышленности и лесного хозяйства, кладовщиков.

Ранее экономист перечислил регионы с наибольшим ростом уровня доходов населения.