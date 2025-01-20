Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России спрогнозировали снижение покупательной способности среднего класса

ИНП РАН: покупательная способность россиян может упасть на фоне роста цен
close
Pixabay

Ключевым риском для российской экономики является продолжающийся рост цен, который происходит под влиянием увеличения издержек производителей и девальвации национальной валюты, написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой анализ короткой динамики ВВП, составленный специалистами Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

Рост цен на различные товары и услуги (проезд на общественном транспорте, продукты питания, техника) вместе с повышением акцизов, штрафов, налогов и сборов может привести к снижению покупательной способности не только низкодоходных групп населения, но и среднего класса, подчеркнули в ИНП РАН.

В сентябре главный операционный директор Okkam Дарья Куркина сообщила, что за последние несколько лет в России сформировался новый средний класс за счет роста зарплат в ряде отраслей. По ее словам, к числу нового среднего класса можно отнести специалистов по металлообработке, работников разных отраслей промышленности и лесного хозяйства, кладовщиков.

Ранее экономист перечислил регионы с наибольшим ростом уровня доходов населения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами