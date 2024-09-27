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В России появился новый средний класс

Аналитик Куркина: в России появились новые обеспеченные потребители

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Нина Зотина/РИА «Новости»

За последние несколько лет в России сформировался новый средний класс за счет роста зарплат в ряде отраслей, заявила главный операционный директор Okkam Дарья Куркина. Ее слова приводит портал Shoppers.media.

Зарплатное предложение в металлообработке сейчас составляет порядка 181 тыс. рублей, в промышленности — около 123 тыс. рублей, в лесном и рыбном хозяйствах 121 тыс. рублей. Складовщики стали получать в среднем 117 тыс. рублей. Представители именно этих профессий сегодня входят в новый средний класс, отметила эксперт.

«Работающие на заводах сейчас себе могут позволить сильно больше, чем работающие в банках. У них есть и сбережения, и тратить они сильно любят», — комментирует Куркина.

Только за последний год число вакансий для «синих воротничков» с зарплатой от 100 тыс. рублей выросло на 15%.

Ранее эксперт оценил долю россиян со сбережениями.

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