В России назвали 2025-й год «годом арендного жилья»

На фоне высокой ключевой ставки и малодоступной ипотеки 2025-й год в России может стать годом арендного жилья. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков отметил, что снимать жилье в текущих условиях многим выгоднее, чем покупать свою квартиру в ипотеку. По его словам, в 2025 году спрос на арендное жилье в Казани остается достаточно высоким.

«Долгосрочная аренда действительно актуальный тренд на 2025 год. Объекты недвижимости все активнее переходят в категорию долгосрочной и краткосрочной аренды, последнее — начиная с двух-трех месяцев. Уже сейчас наблюдается активный приток собственников, готовых сдать объекты недвижимости, которые не смогли реализовать на продажу», — добавил директор компании «Этажи-Казань» Марат Галлямов.

Почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев до этого говорил, что в первой половине 2025 года цены на аренду квартир в России будут стабилизироваться, этот процесс прогнозируется минимум на период до весны. Затем стоимость вновь будут формировать инфляция и ключевая ставка.

Ранее эксперт рассказал, когда лучше искать квартиру для аренды.